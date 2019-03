Alassio. Quattro punti. È il misero bottino raccolto nella 22ª giornata di campionato dalle prime quattro squadre della classifica.

La capolista Veloce, dopo un tris di nette vittorie, è stata fermata sul pari, 3-3, dalla Baia Alassio. I gialloneri di mister Piero Iurilli hanno così confermato di essere in un ottimo periodo di forma ed hanno centrato il sesto risultato utile consecutivo. I granata sono partiti forte e sono andati al riposo in vantaggio di due reti, segnate da Montalto e Vejseli su rigore. Ad inizio ripresa ha accorciato le distanze Guardone dal dischetto; poi, in un pirotecnico finale di gara, dopo la rete ospite di Pasquino, la Baia ha riacciuffato la parità con i gol di Di Mari e Garibizzo.

Nonostante il pari, la Veloce allunga a più 3 sulla seconda posizione. Il Camporosso, infatti, dopo un filotto di dieci risultati utili consecutivi, è caduto sul campo di un’Altarese affamata di punti per rilanciarsi in ottica salvezza. I giallorossi hanno vendicato la sconfitta dell’andata imponendosi per 2 a 0. La formazione guidata da William Perversi ha colpito due volte nel primo tempo, con Filippo Saino e Rovere, poi nella ripresa ha mantenuto il prezioso e prestigioso risultato.

Cade anche il Soccer Borghetto che, perdendo la seconda partita di fila, è uscito definitivamente dalla lotta per i primi posti. I biancorossi sono stati battuti a domicilio per 2 a 1 da uno Speranza deciso a restare in corsa per la quinta piazza. I padroni di casa sono passati in vantaggio per primi con Carparelli dagli undici metri; Ferrotti ha pareggiato i conti su rigore, poi ad inizio ripresa la compagine di mister Bruno Bruzzone ha segnato il gol partita con Cham.

Si rilancia il Pontelungo, che grazie alla seconda vittoria di fila affianca in seconda posizione il Camporosso. La squadra condotta da Fabio Zanardini ha fatto bottino pieno sul campo del Cervo con il risultato di 3 a 1. Il primo tempo si è chiuso in parità: ospiti in vantaggio con Giampà, pareggio dei locali con Gianni Bella. Nel secondo tempo la seconda rete di Giampà e un gol di Caneva hanno permesso agli albenganesi di portare a casa i 3 punti.

Undici punti nelle ultime cinque partite: il Quiliano & Valleggia punta ad un posto nei playoff. I biancorossoviola hanno sconfitto la Letimbro, già battuta all’andata, questa volta espugnando il campo di Santuario per 2 a 1. Tutto nel secondo tempo: ospiti in vantaggio con Russo, pareggio immediato di Cossu, poi Bazzano ha realizzato il gol che ha dato i 3 punti alla compagine di mister Enrico Ferraro.

Nelle retrovie compie un bel passo avanti l’Aurora Calcio, che ora si trova ad un solo punto dalla nona posizione, che vale la salvezza diretta. I cairesi hanno conquistato il successo sul campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia con il risultato di 5 a 3. La formazione allenata da Henri Carnesecchi ha colpito con Horma, autore di una tripletta, e con Paolo Mozzone, oltre ad avere beneficiato di un autogol di Grandi. Per i locali, sempre costretti ad inseguire, reti di Condrò, Marafioti e Tabacchiera.

La paura di perdere ha avuto la meglio nello scontro salvezza tra Borghetto e Plodio. All’Oliva è finita 0 a 0; un risultato che permette ai granata di mantenersi a più 4 sugli stessi biancoblù, che si consolano guardando al Cervo, distante ormai una sola lunghezza.