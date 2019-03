Savona. Buone notizie per lo Speranza, che ha visto ridotte tre delle squalifiche inflittegli dal giudice sportivo lo scorso 27 febbraio.

Luca Scarfò è stato fermato per cinque giornate (anziché nove), Gianluca Binello per tre giornate (anziché nove) e Rinaldo Sciascia per tre giornate (anziché cinque); tutti ne hanno già scontate due.

Per quanto riguarda le decisioni relative alle partite di domenica scorsa, Mattia Frumento (Letimbro) è stato fermato per due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Fabrizio Schievenin (Cervo), Giuseppe Gallo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Claudio Monte, Stefano Rembado (Soccer Borghetto), Ergys Brahi, Filippo Saino (Altarese) e Jacopo Garrone (Aurora Calcio).

Massimiliano Brignone, allenatore del Plodio, è stato squalificato per una gara.

Roberto Burastero, massaggiatore del Soccer Borghetto, è stato squalificato fino al 28 marzo.

La classifica marcatori dopo 20 giornate:

19 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

12 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

9 reti: F. Saino (Altarese)

8 reti: Guardone (Baia Alassio), Vejseli (Veloce)

7 reti: Maida (Veloce), P. Mozzone (Aurora Calcio), Rovere (Altarese), Cossu (Letimbro), Giampà (Pontelungo), Cascina (Camporosso)

6 reti: Tarditi (Soccer Borghetto), Damonte, Colombino (Veloce), Pizzolato (Aurora Calcio), Bianchi, A. Bianco (Letimbro), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Fabbretti (Quiliano & Valleggia)

5 reti: Salvatico (Plodio), Casassa Vigna (Cervo), Ferrotti (Speranza), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Caneva (Pontelungo), Marouf (Quiliano & Valleggia), Gorlero, Di Mari, Delfino (Baia Alassio), Calcopietro (Camporosso)

4 reti: Di Mare (Speranza), Salinas (Quiliano & Valleggia), Lo Presti (Soccer Borghetto), Jabbi (Speranza), Tucci (Pontelungo), Zito (Camporosso), Kassim (Cervo), Fanelli, Calcagno (Veloce), Bonifacino (Aurora Calcio), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

3 reti: Spinardi (Plodio), Recagno (Veloce), Ottonello (Quiliano & Valleggia), Scarfò (Speranza), Bellissimo, Serra (Soccer Borghetto), Simonetti, Artiano, Balbi, Parodo (Borghetto), Ferrari (Pontelungo), Vanara (Letimbro), Sala, Doci (Speranza), M. Luci, Pesco (Camporosso)

2 reti: Zouita (Baia Alassio), Rebella, Pucciano (Aurora Calcio), Monte, L. Bianco (Soccer Borghetto), Gilardoni, Rossetti, Carvisiglia (Letimbro), Cordì, Grifo (Camporosso), Guerra, Tiola, Barranca (Veloce), Briano, Vezzolla, Pesce, Buffo (Quiliano & Valleggia), Belgacem, Tinkiano, Monteanni (Cervo), Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ferraro, Bayi, Berta (Plodio), Besio, Moresco, Karaboue (Speranza), Montina, Dushi, Ancona (Pontelungo), Gasco, M. Santelia, Bova (Borghetto), Brahi (Altarese)

1 rete: Piccardi, Giacchino, Doci (Speranza), Bonzo, Pellizzari, Battistel, Frumento, E. Bianco, Delbuono, Odenato (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Iezzi (Camporosso), Vario, Bruzzone, Cosentino, Montalto (Veloce), Marsio, Bianchin, Cela, M. Vallarino, Pansera (Altarese), R. Avignone, Sparaccio, Basso, S. Bella, Gagliano (Cervo), M. Gervasoni, Odasso, Garibizzo, Campani, Olivieri, Cavassa (Baia Alassio), Russo, Amato, Ognjanovic (Plodio), S. Sabia, Simonassi (Borghetto), Montalto, Carocci, Vittori (Quiliano & Valleggia), Nonnis, Pesce (Aurora Calcio), Meo, Casellato, Grandi, Condrò, Boussaha (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente, Tesoro (Pontelungo), Caputo, Rembado, Castellari (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza), Garrone (pro Borghetto), Scavuzzo (pro Speranza), Cosentino, Gilardoni, Gallesio (pro Cervo), Bonadonna (pro Plodio), Gagliardo (pro Veloce)