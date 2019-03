Savona. Continua la marcia positiva della Veloce in vetta alla classifica di Prima Categoria. Quest’oggi, sul sintetico di casa, ha battuto il Don Bosco Vallecrosia Intemelia per 3 a 0.

Non cambia niente comunque in classifica in quanto anche le dirette inseguitrici, Camporosso e Pontelungo, hanno fatto risultato pieno.

Ma veniamo alla gara. Veloce fin da subito offensiva e pericolosa, mette in grossa difficoltà la squadra ospite.

Infatti passano appena 13 minuti e, su calcio di punizione dal limite, lo specialista Luca Maida realizza aggirando la barriera e sorprendendo il portiere sul proprio palo.

Dopo 5′ dal vantaggio di Maida, la Veloce sfiora il raddoppio. Azione corale sulla fascia di sinistra. Palmiere serve Maida che lancia in profondità Barranca, cross rasoterra di quest’ultimo in area piccola e Fanelli toglie la vernice al palo mandato fuori di un soffio.

25°, calcio di punizione per la Veloce. Mischia in area di rigore e fallo da penalty per i padroni di casa. Si incarica della battuta Vejseli che non sbaglia.

Si va al riposo con la Veloce che conduce per 2 a 0.

La ripresa è la fotocopia del primo tempo. Passano appena 3′ e la spinta offensiva dei ragazzi di mister Gerundo colpisce ancora con il numero 9 Fanelli che col piattone destro deposita in rete un cross dalla destra.

Partita praticamente archiviata e Gerundo inizia il valzer delle sostituzioni per dare modo a tutti di calcare il campo.

Più che sufficiente la direzione di gara del signor Marenzana di Novi Ligure.

Salvatore Barranca