Borghetto Santo Spirito. A quattro giornate dal termine del campionato, Borghetto e Quiliano & Valleggia sono ancora in corsa per un obiettivo. I granata lottano per salvarsi; sono terzultimi in una classifica che nelle retrovie è ancora molto compatta. Gli ospiti ambiscono ad un posto nei playoff.

I padroni di casa non vincono dal 16 dicembre; nel 2019 hanno ottenuto quattro pareggi e sei sconfitte. I biancorossoviola sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, che hanno fruttato loro 11 punti. All’andata il Borghetto centrò uno dei migliori risultati del suo campionato, vincendo 3 a 2 al Picasso.

La cronaca.

Arbitra Filippo Gorlero della sezione di Imperia.

Fischio di inizio alle ore 16.