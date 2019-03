Post sui 100 anni del Fascismo, Forza Nuova: “Solidali con Saccone, vittima del teatrino antifascista”

Savona. La segreteria provinciale di Forza Nuova esprime “la massima solidarietà alla consigliera comunale Saccone, vittima del neanche tanto originale, teatrino antifascista” innescato dal post Facebook con cui, sabato 23 marzo, la rappresentante del Gruppo Misto “celebrava” il centenario della nascita dei Fasci di Combattimento che costituirono il nucleo originario del Partito Fascista.

Si legge in una nota diramata dalla sezione savonese del movimento: “Si vergognino i compagni, politicamente sempre più insignificanti, difensori della più bestiale ideologia che la storia abbia mai conosciuto. E si vergognino i liberali, egregiamente rappresentati dalla sindaco, sostenitori di una ideologia che mette al primo posto il denaro agli uomini e che hanno sulla coscienza milioni di morti, dagli indiani, alle bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki, passando per il Vietnam, per arrivare ai moderni bombardamenti umanitari di epoca moderna”.

“Non prendiamo lezione da questi signori i cui loro punti di riferimento politici, storici e culturali, sono criminali e terroristi con le mani sporche di sangue. Il Fascismo nato 100 anni fa da un manipolo di guerrieri, nonostante abbia perso militarmente la guerra, è sopravvissuto alla pace, si è evoluto, è arrivato nelle periferie dove fino a pochi anni fa sventolavano le bandiere rosse, ha aggiornato il suo linguaggio e gode di ottima salute. Non si può fermare la rivoluzione. Non si possono fermare i rivoluzionari”.