Pontinvrea attiva il De.C.O.: concesso alle Gallettine, alla formaggetta di Maria e alla Sagra della salsiccia

Pontinvrea. L’amministrazione comunale di Pontinvrea, su proposta del sindaco Matteo Camiciottoli, ha accolto l’iniziativa della Regione che permette ai Comuni di istituire il registro DE.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine).

“Uno strumento importante questo che ci è stato messo a disposizione dall’assessore regionale Stefano Mai – spiega il primo cittadino – che ha dimostrato una volta di più la sua vicinanza ai territori, una possibilità di valorizzare prodotti strettamente legati al territorio e manifestazioni ricche di storia e di cultura”.

In questa prima fase la commissione comunale ha deciso di concedere il DE.C.O alle “Gallettine di Pontinvrea”, storico prodotto realizzato dai due forni del paese i fratelli Falco, a “4P”, la formaggetta di Maria dove presso il vecchio mulino ad acqua vengono allevate mucche, capre, pecore trasformando il prezioso latte prodotto in formaggio tipico, e alla “Sagra della salsiccia”, storica festa pontesina dove l’ingrediente principale, la salsiccia, viene prodotta a Pontinvrea con una ricetta tramandata di generazione in generazione.

“E’ anche grazie a queste iniziative che si possono rilanciare i territori e portare a conoscenza dei più di una storia di tradizione, di lavoro, di fatica che non vuol scomparire” conclude Camiciottoli.