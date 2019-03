Savona. Poliziotto savonese, in servizio presso la Questura di Savona, è stato uno dei protagonisti di un provvidenziale salvataggio in montagna.

E’ successo sulle piste di Champoluc (AO) qualche giorno fa, con una storia a lieto fine per uno sciatore di 63 anni soccorso dalla Polizia di Stato.

L’uomo è stato colto da malore mentre era sulle piste, finendo in una zona molto impervia difficilmente raggiungibile. La chiamata è stata inviata ad una pattuglia della Polizia di Stato che, una volta raggiunto l’uomo in arresto cardiaco, hanno iniziato le manovre di rianimazione anche con l’ausilio del defibrillatore, riuscendo a stabilizzarlo e a condurlo con uno speciale lettino di primo soccorso fino all’elicottero che lo ha trasportato in ospedale.

Ora l’uomo sta meglio.