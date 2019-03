Polemica sulla sicurezza, Ciangherotti (Fi): “Centrosinistra fa campagna elettorale denigrando, noi con le proposte”

Albenga. “Quando il saggio punta il dito alla luna lo stolto guarda il dito”. Utilizza un vecchio proverbio il consigliere forzista di Albenga Eraldo Ciangherotti per replicare alla giunta Cangiano in tema di sicurezza.

“Non voglio certamente mettermi nei panni del saggio, ma di certo la maggioranza, ancora una volta, si accoda allo stolto, – ha proseguito Ciangherotti. – Nel momento in cui i carabinieri, da lodare come sempre, riescono ad assicurare alla giustizia i tre delinquenti identificati come responsabile di aver picchiato a sangue un cittadino a Lusignano, la maggioranza pare non aver nulla di meglio da fare che attaccare il sottoscritto che, dopo l’ennesimo episodio di violenza, aveva chiesto una diversa politica per garantire maggiore sicurezza”.

“Per quel che riguarda le meschine insinuazioni di una mia trombatura come candidato sindaco del centrodestra, chi mi conosce sa benissimo che ho mai avuto l’ambizione di fare il sindaco, ma solo di fare parte di una squadra di persone per bene e preparate, guidate, questa volta, da un galantuomo come Gero Calleri, per fare solo gli interessi di Albenga e degli albenganesi”.

“È meglio che ognuno si guardi in casa propria, mica come il vice sindaco uscente, candidato solo perché l’altro si è scansato. Ma gli stolti continuino pure a fare campagna elettorale denigrando, noi andiamo avanti con le proposte”, ha concluso il consigliere forzista.