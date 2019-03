Cairo Montenotte. Il Plodio, sotto di due reti (Bonifacino, Nonnis) in casa dell’Aurora Cairo, non demorde, trovando, grazie alla doppietta dello scatenato Salvatico, un pareggio importante.

“Il punto ottenuto a Cairo fa classifica e ci trasmette tanta fiducia, per continuare a credere nel sogno salvezza – afferma il dirigente Stefano Broglio – per di più ottenuto sul difficile dell’Aurora, in un derby molto sentito da ambo le compagini”.

“La squadra sta bene – conclude Broglio – pronta ad affrontare lo scontro diretto di domenica prossima con il Borghetto, in una gara dove i punti in palio saranno determinanti”.