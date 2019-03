Pietra Ligure, un sabato sera con il galà di danza

Pietra Ligure. In occasione della terza edizione del Festival Internazionale della Danza organizzato da ProDanza e patrocinata dal Comune di Pietra Ligure, sabato 30 marzo alle ore 21,30 presso il Teatro Moretti, fiore all’occhiello della città, è in programma una serata di danza.

Dopo un’intensa giornata di stage, i ragazzi avranno modo di riposare e distrarsi assistendo al galà previsto dalla manifestazione e aperto al pubblico. Al galà prenderanno parte diverse compagnie di danza tra cui anche alcune del territorio.

Il programma prevede l’importante a presenza del Balletto Teatro di Torino, compagnia creata da Loredana Furno nel 1979 che negli anni è andata assumendo un profilo sempre più internazionale. Il BTT per l’occasione presenterà due brani: Concept #1 e Kiss Me Hard Before You Go di Josè Reches.

La seconda parte del programma prevede invece la Compagnia genovese Diabasis Ballet con il brano Rain, le coreografia sono di Irene Pisotti e Maria Grazia Sulpizi, su musica di Ezio Bosso. Direttamente dalla Spagna il BBP Barcelona Ballet che presenterà il brano Sin Miedo.

A chiudere la serata sarà l’esibizione dei migliori allievi del prestigioso Russian Ballet College di Genova che porteranno i brani La notte di Valpurga dal Faust di Charles Gounod, coreografia di Balanchine; Petit Pan su musica di Grieg, coreografia di Schmoucki; Variazione Mistake waltz long excerpt dal balletto The Concert su musica di Chopin, coreografia di Robbins.

A condurre la serata sarà Katia Orengo, speaker di Radio 104 Savona Soud.

Per informazioni e prenotazione biglietti è possibile telefonare al 3356437688.