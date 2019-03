Pietra Ligure, tutto pronto per il secondo Raduno Nazionale del Vespa Club

Pietra Ligure. Grande successo per la presentazione del secondo Raduno Nazionale del Vespa Club Pietra Ligure, svoltasi all’interno dell’Hotel Capri di viale della Repubblica, alla presenza dell’assessore al turismo Daniele Rembado e dell’onorevole Sara Foscolo.

L’evento si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile 2019 nella città di Pietra Ligure, dove centinaia di appassionati da tutta Italia (e non solo) si raduneranno per le vie della città per esibire i propri mezzi.

Nella giornata di sabato 13 aprile sono previste visite guidate nel centro storico di Pietra Ligure, presso le celebri grotte di Borgio Verezzi, nella caratteristica Finalborgo e a Castel S. Giovanni; seguiranno spettacoli di intrattenimento con “Vespa freestyle di Nicola l’Impennatore” e un concerto live del gruppo savonese “The Good Times”.

Domenica 14 aprile appuntamento sul lungomare di Pietra Ligure con una sfilata per le vie del centro storico, seguita da un tour alla scoperta delle bellezze e dei panorami del territorio.

Il sabato sera i partecipanti potranno gustare l’AperiVespa itinerante nei locali caratteristici del centro storico di Pietra Ligure, mentre la domenica l’aperitivo si sposterà nell’entroterra, nella località di Giustenice San Michele. L’evento proseguirà con il pranzo nella frazione di Ranzi, in cui si svolgerà la cerimonia conclusiva con le premiazioni.