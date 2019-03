Pietra Ligure mette in sicurezza gli attraversamenti pedonali sull’Aurelia, intervento da oltre 20 mila euro

Pietra Ligure. Sono iniziati gli interventi decisi dall’amministrazione Valeriani al fine di garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via Aurelia a Pietra Ligure.

Il Comune ha dato avvio al progetto di messa in sicurezza stradale mediante la posa in opera dei primi 4 cassonetti retroilluminati a led a segnalazione degli attraversamenti pedonali distribuiti sulla via Aurelia.

Sono inoltre stati sostituiti i due pannelli installati rispettivamente al confine con il comune di Loano e di Borgio Verezzi e quelli in prossimità della stazione ferroviaria e di Salita suor Cecilia Clementi (rotonda tra via Ignazio Borro e via Aurelia).

L’intervento in toto prevede la sostituzione di tutti i pannelli presenti sulla via Aurelia in modo da garantire la sicurezza dei pedoni. L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi supera i 20 mila euro.