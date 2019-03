Pietra Ligure, Mario Pisano: “Dovevamo essere più precisi in zona goal”

Savona. Il Pietra Ligure esce sconfitto dal terreno del Baiardo, ma mister Pisano ha parole di elogio nei confronti dei suoi ragazzi.

“La squadra ha disputato una buona partita, interpretandola come avevo richiesto… facendo una buona mole di lavoro in fase offensiva e giocando con attenzione la fase difensiva”.

“Avevamo iniziato molto bene anche la seconda frazione di gioco, poi, a causa di un errore di posizionamento difensivo, su una rimessa laterale, abbiamo messo i nostri rivali in condizione di andare a rete.

“Il nostro portiere Alberico ci ha tenuto in gioco, parando un penalty a Battaglia, abbiamo avuto diverse palle goal senza riuscire a concretizzarle. Dovevamo essere pià precisi in zona goal, ma per un motivo o per l’altro non lo siamo stati”.