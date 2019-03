Pietra Ligure. Il Pietra, due volte in vantaggio (Rovere e Baracco), si fa raggiungere dal Valdivara che si porta a casa un pareggio insperato.

“Abbiamo costruito numerose palle goal, ci è mancata la capacità e la voglia di realizzarle – afferma mister Pisano – tenendo in piedi l’avversario sino all’ultimo”.

“E’ venuta meno la cattiveria e quando non chiudi le gare, prima o poi, in un campionato come l’Eccellenza, prendi il goal.

“Onore e merito agli spezzini che stanno onorando il campionato con una squadra molto giovane, mentre noi dobbiamo riflettere bene su quello che abbiamo sbagliato oggi, dobbiamo riuscire, al momento giusto, a sferrare il ko all’avversario in difficoltà”.