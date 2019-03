Pietra Ligure, lutto per la scomparsa di Assunta Prandi: aveva 104 anni

Pietra Ligure. La comunità pietrese è in lutto per la scomparsa di Assunta Prandi, vedova Finatti. Aveva 104 anni.

Conosciuta come “la nonnina di Pietra”, in gioventù aveva vissuto per molti anni in Argentina.

Era rientrata in Italia ed in Liguria negli anni ’80 del secolo scorso, scegliendo di stabilirsi a Pietra Ligure.