Pietra Ligure. Importante novità per i cittadini e i turisti di Pietra Ligure, nell’ambito del piano parcheggi del Comune pietrese.

Cambio, infatti, per gli stalli dello storico parcheggio della “Sati”, sul ponte del Maremola: addio ai park a pagamento, i parcheggi saranno liberi con disco orario a due ore, con l’amministrazione comunale costretta ad intervenire in quanto area demaniale non soggetta, quindi, a parcheggi a pagamento.

In questi giorni, anche con l’ausilio della polizia municipale, sono stati completati i lavori nell’area riservata agli stalli, nel piazzale De Gasperi: niente più strisce blu, quindi, secondo un preciso indirzzo del Comune anche per dare un “ricambio” maggiore al parcheggio vicino al centro pietrese.

In tutto sono 54 gli stalli riservate alle auto, oltre alle aree riservate ai motocicli e ai disabili.

“In questo modo pensiamo di agevolare il ricambio della sosta indispensabile per un’area così vicina al centro del paese. A questi non dimentichiamo tutti i parcheggi disponibili nel parcheggio dell’ex campo sportivo” afferma il sindaco Dario Valeriani.

“Indubbiamente un cambiamento che siamo sicuri sarà molto apprezzato dai residenti, dai non residenti e anche dai turisti” conclude Valeriani.