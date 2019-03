Pietra 2019, in campo la lista del M5S: Bruno Paolinelli Devincenzi candidato sindaco

Pietra Ligure. E’ ufficiale: alle prossime elezioni comunali a Pietra Ligure sarà in corsa anche una lista del M5S. Dopo aver ottenuto la certificazione del movimento a livello nazionale, secondo la procedura prevista per le amministrative, ecco l’annuncio della partecipazione alla corsa elettorale: Bruno Paolinelli Devincenzi sarà il candidato sindaco pentastellato, che tenterà la conquista del Comune pietrese sfidando la lista civica di Luigi De Vincenzi, la lista di centrodestra di Sara Foscolo e la lista di “Sinistra per Pietra Ligure” di Giovanni Zanelli.

Bruno Paolinelli Devincenzi ha 53 anni e lavora in una azienda di spedizioni, esperto nel settore della logistica. Da tempo si è avvicinato al Meetup della Val Maremola e al gruppo del M5S pietrese che vede la presenza in Consiglio comunale di Franco Alessio. “Partecipa, scegli e cambia”, questo lo slogan lanciato dal M5S per le elezioni comunali pietresi.

“La scelta di candidarmi è quella del cambiamento, anche per Pietra Ligure, partendo dai cittadini e dal territorio, con l’obiettivo di creare un nuovo modo di fare politica” afferma il candidato sindaco pentastellato.

“Il pietrese che andrà a votare dovrebbe analizzare chi ha governato il paese negli ultimi 30 anni e scegliere se vuole il vero cambiamento oppure no. Il mio vuole essere un percorso politico-amministrativo all’insegna della massima condivisione, lavorando su politiche sociali, economiche e ambientali per risanare equilibri e ristabilire dialogo all’interno della nostra comunità, con lo scopo di rendere sempre più partecipi alla cosa pubblica le giovani generazioni” aggiunge.

Il candidato sindaco e la lista pentastellata sta lavorando al programma amministrativo, che sarà riassunto in “10 Obbiettivi”: “Negli incontri elettorali stabiliti presenteramo punto per punto cosa vogliamo fare per Pietra Ligure nei prossimi cinque anni” sottolinea Bruno Paolinelli Devincenzi.

E infine l’invito ai pietresi: “Partecipa alla vita politica del tuo paese, aiutami a realizzare assieme un percorso nuovo e di reale cambiamento” conclude. Ed è già attiva la piattaforma online www.10obbiettivi.com, con la quale si potrà interagire con il candidato sindaco e i componenti della lista del M5S pietese.

Ecco i nomi della lista del M5s: oltre al candidato sindaco Bruno Paolinelli Devincenzi, Franco Alessio pensionato e consigliere uscente, Daniele Continenza imprenditore, Emanuela Facchin imprenditrice, Nino Iannuzzi ristoratore, Caterina Lepori casalinga, Andrea Martoccia impiegato, Daniele Rosa avvocato, Daniela Serra pensionata e Stefano Viani ristoratore.