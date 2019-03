Pietra 2019, il gruppo di 100% Pietra sostiene Luigi De Vincenzi: “Scelta migliore per capacità e competenza”

Pietra Ligure. Il gruppo di 100% Pietra si schiera a favore di Luigi De Vincenzi. In una nota firmata dal presidente Daniele Pedemonte, il movimento politico attivo nato sei anni fa con l’intento “di aggregare persone per rilanciare la città di Pietra Ligure” parteciperà alla prossima competizione elettorale e sosterrà l’ex sindaco, in lizza per il terzo mandato.

Precisa ancora Pedemonte: “In questi giorni ci siamo riuniti e, a nome di tutti i componenti del gruppo, ufficializzo il nostro sostegno a Luigi Devincenzi. Questa scelta è scaturita dopo un’attenta valutazione delle forze politiche in campo e abbiamo ritenuto quella di De Vincenzi la candidatura migliore in termini di capacità e competenza. Posso assicurare che siamo entusiasti di sostenere Luigi Devincenzi che ringraziamo per la fiducia che ha riposto al gruppo 100% Pietra e garantisco fin da ora la nostra lealtà e la nostra determinazione nell’appoggiarlo con forza, non solo a parole, ma anche contribuendo a inserire nella lista persone a noi vicine”.

“Voglio sottolineare l’ ottimo lavoro che il candidato sindaco sta ponendo nel comporre la lista dei candidati con un occhio di riguardo alle donne, ai giovani ma soprattutto nel cercare persone provenienti dal mondo del volontariato, delle professioni e non scelte o imposte dai partiti. Questa caratteristica di lista civica è la cosa che ci ha convinto a sostenere De Vincenzi oltre all’indiscutibile valore del candidato sindaco che tutti noi abbiamo già sperimentato negli anni passati e che sappiamo essere uomo capace, sempre presente, rispettoso delle diverse sensibilità ma risoluto nel cercare di portare a compimento il bene per Pietra Ligure”.