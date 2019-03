Pietra 2019, Foscolo: “Doppio ruolo di sindaco e parlamentare sarà un vantaggio per il territorio”

Pietra Ligure. “Penso che il mio possibile doppio ruolo da sindaco e parlamentare del territorio potrà essere solo un valore aggiunto per Pietra Ligure”. Lo ha detto questa mattina il candidato sindaco Sara Foscolo, a margine dell’incontro con Edoardo Rixi ad Albenga a sostegno della candidatura di Gerolamo Calleri per il centrodestra.

La deputata pietrese lancia così la sua campagna elettorale per la conquista del Comune, dopo un passato da vice sindaco con l’attuale amministrazione comunale prima della rottura con la maggioranza che sostiene Dario Valeriani.

“Ho scelto di candidarmi a sindaco per l’amore che ho per il mio paese, dove sono nata e cresciuta e dove ho sempre avuto la mia vita” aggiunge.

“Indubbiamente per questa campagna elettorale e in caso di vittoria per me sarà particolarmente dura, in quanto dovrà dividermi tra Roma e Pietra Ligure, ma ho accettato volentieri la sfida e l’impegno”.

“Sicuramente una sfida non semplice – sottolinea ancora -, il mio principale avversario, Luigi De Vincenzi, è molto apprezzato e stimato in paese ed ha svolto l’attività di sindaco per due mandati, tuttavia sono convinta di poter fare bene”.

Sara Foscolo è il candidato sindaco della coalizione del centrodestra pietrese, che è riuscita in extremis a trovare un accordo per presentarsi unita al giudizio elettorale dei pietresi. Lista e programma sono ancora in fase di definizione: “Ci stiamo lavorando”.

E quanto al programma: “Vogliamo dare a Pietra Ligure l’immagine turistica che aveva un tempo, serve una forte azione di rilancio, oltre ad avviare una maggiore manutenzione e cura del territorio, portando poi finalmente a termine opere e interventi che la comunità pietrese attende da tempo” conclude Sara Foscolo.