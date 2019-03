Piano asfalti a Savona, lunedì 1 aprile iniziano i lavori in corso Mazzini

Savona. Continuano gli interventi del “Piano asfalti” elaborato dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Savona guidato da Pietro Santi.

A partire da lunedì 1 aprile prenderanno il via i lavori per la sistemazione del manto stradale di corso Mazzini. Gli addetti incaricati dal Comune si metteranno al lavoro a cominciare dal tratto “sotto” il Priamar per poi spostarsi verso corso Svizzera.

Al fine di ridurre al minimo i disagi alla viabilità e ridurre il più possibile la durata del cantiere, in orario notturno verrà effettuata la scarificazione del vecchio manto asfaltico; di giorno, invece, verrà steso il nuovo.