Piaggio, l’Aeronautica scettica sul P1HH. Il M5S: “Investimenti fondamentali per l’azienda”

Villanova d’Albenga. Roberto Traversi, deputato del M5S e membro della commissione difesa della Camera, e Andrea Melis, consigliere regionale pentastellato, intervengono in merito alle affermazioni fatte da Roberto Rosso, capo di stato maggiore dell’Aeronautica, durante la sua audizione in parlamento.

Rosso ha manifestato perplessità circa l’utilità degli investimenti del ministero della difesa sul drone Piaggio P1HH, ritenuto non adatto alle esigenze militari. I pentastellati, invece, ritengono che tali investimenti siano fondamentali “per dare respiro a questa importante realtà aziendale”. Traversi, poi, ricorda che “nel 2012 il segretario generale della difesa emise una manifestazione di interesse per dieci droni P1HH e quindi le parole del capo di stato maggiore oggi un po’ stupiscono. Confermo quanto fatto presente lunedì da noi allo stabilimento e specifico che questa settimana la commissione bilancio alla Camera esaminerà la nostra decisione di sostenere la realtà di Piaggio Aereo con un investimento di 250 milioni e così si definirà il parere della commissione difesa.”

“Sappiamo ed abbiamo precisato che non è un intervento risolutivo per Piaggio, ma rappresenta auspicio che nel giro di due anni l’azienda potrà essere in grado di camminare con le proprie gambe. Da parte mia e del governo ci sarà sempre attenzione a non commettere gli stessi errori del passato, quando si dava ossigeno alle aziende per qualche anno al fine di prendere voti senza curarsi del futuro a lungo termine di queste importanti realtà strategiche per il paese”.

“La Piaggio Aereospace per la Liguria è una risorsa importantissima, questo anche il motivo della mia visita con il consigliere regionale Andrea Melis lunedì scorso, perché da anni lottiamo per sostenere questa realtà. Siamo certi che Piaggio Aereo riuscirà a riprendersi dalle difficoltà e pianificare un futuro di crescita e sviluppo”.