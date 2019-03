Piaggio Aerospace in volo verso la Malesia per promuovere il P180

Villanova d’Albenga. Piaggio Aerospace sarà presente al prossimo Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA’19), che si terrà presso il Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC) e il Resorts World della città malese, dal 26 al 30 marzo prossimi.

Insieme al proprio agente locale – la APL, società fornitrice di servizi aeronautici – l’azienda accoglierà ospiti, delegazioni e visitatori presso uno chalet dedicato ed esporrà un esemplare del bimotore turboelica Avanti EVO, terza generazione del modello P.180 recentemente acquistato e gestito dalla stessa società malese.

Interamente progettato e prodotto presso il centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova d’Albenga, il velivolo rappresenta l’ultima generazione del leggendario P.180 Avanti, velivolo con circa 220 esemplari operativi nel mondo. Le cinque eliche spingenti e le tre superfici portanti conferiscono un assetto aerodinamico unico nel suo genere ad un turboprop che fonde stile, attenzione al dettaglio e alto contenuto tecnologico, coniugando migliori prestazioni di salita ad emissioni ridotte.

Giunto alla quindicesima edizione, LIMA è il salone nautico e dell’aerospazio più grande nella sua categoria della regione Asia-Pacifico. Con 120 mila metri quadri di esposizione, l’evento vedrà la partecipazione di più di 550 aziende e 370 delegazioni internazionali, offrendo un ricco programma di conferenze, seminari e dimostrazioni a circa 280 mila tra professionisti di settore e grande pubblico.

“La partecipazione a LIMA’19 rappresenta per Piaggio Aerospace una irrinunciabile opportunità per promuovere il suo prodotto di punta e rafforzare le relazioni commerciali con importanti clienti istituzionali e privati dell’area”, ha dichiarato Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace. “E’ inoltre la prima occasione per riproporre l’azienda sul mercato mondiale dopo l’ingresso in Amministrazione Straordinaria, a testimonianza della sua vitalità e dell’impegno di tutte le persone che vi lavorano nel promuovere l’intera gamma dei suoi prodotti”.

Piaggio Aerospace è pronta anche a terminare lo sviluppo e a predisporre la commercializzazione del P.1HH HammerHead, velivolo all’avanguardia nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto, progettato per missioni di Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR).