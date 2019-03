Piaggio Aerospace, convocato incontro all’Unione Industriali: “Dare seguito al vertice del Mise”

Savona. E’ stato convocato per lunedì 11 marzo, alle ore 11:00, l’incontro presso la sede dell’Unione Industriali di Savona sulla vertenza della Piaggio Aerospace, che rimane in amministrazione straordinaria.

Al tavolo saranno presenti il commissario Vincenzo Nicastro, Rsu aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria: sono stati proprio i sindacati a sollecitare il faccia a faccia per dare seguito immediato al recente e positivo vertice al Ministero dello Sviluppo Economico nel quale sono arrivate le prime rassicurazioni sul fronte della continuità produttiva del finanziamento per i droni.

Per organizzazioni sindacali ed Rsu la commessa sul P1HH, dal valore di 250 mln di euro, è senz’altro un segnale importante da parte del Governo sul ruolo e la strategicità dell’azienda aeronautica, tuttavia non basta. Fermo restando il piano di risanamento in atto, si attendono ulteriori schiarite industriali per la velivolistica civile con il P180, così come per la parte motori.

Quello di lunedì prossimo dovrà essere il primo tavolo di natura tecnico-operativa concretizzare la ripresa dell’azienda, dando anche garanzie a fornitori e in primis all’indotto in grave sofferenza, Laer H su tutte, che aspetta al più presto altre commesse dirette da Piaggio per poter ripartire e dare risposte ai lavoratori in cassa integrazione.

Tra i punti all’ordine del giorno nell’incontro all’Unione Industriali anche il pagamento delle tredicesime che le maestranze aspettano da dicembre, dopo le rassicurazioni arrivate sugli stipendi.

Il tavolo sarà anche propedeutico per il prossimo vertice al Mise previsto per la fine di marzo, nel quale dovrà essere definito il planning industriale e finanziario definitivo per l’azienda aeronautica.