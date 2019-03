Perde il controllo dell’auto in A10 e va a sbattere contro il guardrail: conducente e passeggero in ospedale

Varazze. Incidente questo pomeriggio, una manciata di minuti dopo le 15, sulla A10, che ha visto coinvolta una sola vettura, con due persone a bordo. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Varazze ed Arenzano, in direzione Genova.

Il guidatore dell’auto, per cause ancora da accertare, ha perso all’improvviso il controllo del mezzo, che è andato ad impattare violentemente contro il guardrail.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi delle croce rossa di Varazze, che si sono recati sul posto con due ambulanze. Per fortuna, lievi le conseguenze sia per il conducente del mezzo che per il passeggero, trasportati rispettivamente in codice giallo e verde in ospedale.

L’incidente ha generato alcuni rallentamenti al traffico tra lo svincolo di Varazze e quello di Arenzano.