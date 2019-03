Per paura dei ladri si lancia dalla finestra e scappa dai carabinieri

Vado Ligure. Episodio a dir poco movimentato oggi a Bergeggi, quando nel pomeriggio un uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione per paura di una irruzione da parte dei ladri. Stando ad una prima ricostruzione pare che abbia sentito dei rumori, così in preda al panico ha prima lanciato un materasso dalla finestra e poi si è gettato di sotto.

In seguito l’uomo, pare con problemi di natura psichica, si sia recato presso la caserma dei carabinieri di Vado Ligure per sporgere denuncia.

I militari, tutttavia, dopo aver fatto un sopralluogo nell’alloggio non hanno riscontrato nulla di anomalo: sembra che l’uomo fosse in preda ad una vera e propria fobia, in quanto convinto che la sua abitazione fosse stata “visitata” dai ladri.

I carabinieri hanno allertato i sanitari: sul posto sono intervenuti 118 e i militi della Croce Rossa di Vado Ligure: successivamente è stato trasportato presso l’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso.