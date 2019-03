Patteggia per aver scassinato la gettoniera di una giostra ad Alassio: aveva rubato 8 euro

Alassio. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale il ventiquattrenne, Pietro B., arrestato questa notte ad Alassio con l’accusa di aver scassinato la gettoniera di una giostra di via Diaz.

Il giovane ha patteggiato quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa ed è tornato libero al termine dell’udienza (dovrà però rispettare un obbligo di dimora nel Comune di Alassio e il divieto di uscita in orario notturno).

A segnalare la presenza di due ragazzi che stavano scassindando la gettoniera delle giostre è stato un vigilante che ha chiamato i carabinieri. Poco dopo i militari hanno bloccato Pietro B. ed un altro ragazzo, minorenne, trovandoli con alcuni arnesi da scasso (nella foto). A quel punto per il più grande sono scattate le manette, mentre l’altro è stato denunciato a piede libero.

Secondo quanto accertato, i due hanno preso dalla gettoniera monete per un totale di circa 8 euro.