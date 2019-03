Partnership tra Acqua Minerale Calizzano srl e Lions: bottiglie d’acqua nel segno dell’ambiente

Il Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host promuove una nuova iniziativa tutta “green” che vede la collaborazione dell’azienda “Acqua Minerale Calizzano” srl protagonista della realizzazione di una tiratura speciale per la produzione limitata di bottiglie d’acqua dedicate ad un service ambientale. Una parte, infatti, dei proventi derivati dalla vendita di queste bottiglie servirà a realizzare l’obiettivo principale di questa partnership: piantare nuovi alberi sul territorio.

Gli alberi giocano un ruolo importante nel mantenere un ambiente sano e amare il nostro pianeta significa anche salvaguardarlo e aumentare la quantità di verde; aumenterà l’ossigeno, verrà attenuato l’inquinamento atmosferico, ridotto l’ inquinamento acustico e la temperatura estiva, verrà migliorato il decoro cittadino. Quindi con le somme ricavate si andranno ad impiantare alberi in parchi pubblici, rotonde stradali, giardini di scuole o aiuole comunali.

Dal mese di marzo le bottiglie verranno distribuite nel settore Horeca, quindi in hotel, ristoranti, bar e catering; avranno la caratteristica di un’etichetta in parte dedicata a questa causa dove viene spiegato il progetto.

Il team Verde Lions porta avanti progetti di educazione all’ambiente che possono informare l’opinione pubblica sull’importanza della difesa e della protezione dell’ambiente. Promuovono diversi programmi come ad esempio fare del volontariato in un centro di riciclaggio, guidare un progetto di pulizia che coinvolga la comunità, incoraggiare le scuole a includere l’educazione ambientale nei corsi offerti, raccogliere fondi per un progetto ambientale, proprio come in questo caso, e molti altri progetti.

In questo periodo il Team porta avanti un nuovo progetto: 108Ia Tree For Life. Il lavoro coordinato da Gianni Rebaudo cerca di puntare su un service per

sensibilizzare l’opinione pubblica di tutto il Distretto e porterà benefici sia direttamente alle comunità locali sia al mondo intero: bisogna salvaguardare,

proteggere e rafforzare il nostro Pianeta, e uno dei modi è aumentare il numero di alberi, attraverso l’acquisto di un GreenServicePack con il quale

attraverso determinati passaggi si andranno a piantare gli con l’aiuto di persone competenti del mestiere. Ogni GreenServicePack sarà relativo all’acquisto di

9 alberi.