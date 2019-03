Panathlon Club di Savona, il Trofeo Luigi De Manincor per Alessandro Mennella

Savona. Venerdì 15 marzo alle ore 16,30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, l’atleta savonese Alessandro Mennella riceverà il premio intitolato a Luigi De Manincor, istituito dal Panathlon Club di Savona.

Alessandro Mennella racconta: “Ho sempre praticato sport ma ho iniziato a partecipare alle gare solamente dopo i trent’anni, correndo come testimonial del progetto Run4Usher, realizzato dalla società no profit RarePartners per raccogliere fondi e per informare e sensibilizzare le persone sulla Sindrome di Usher, la malattia da cui sono affetto, la quale comporta sordità dalla nascita e una progressiva perdita della vista a causa di una degenerazione retinica, la retinite pigmentosa. Nel contesto del progetto Run4Usher, ho corso la mia prima Maratona a Firenze, nel 2015, continuando poi a partecipare a diverse gare, compresa la New York Marathon nel 2017, ed appassionandomi anche al triathlon e all’andare in bici in tandem. Passione che mi ha portato, nel 2016, a fare un viaggio da Genova a Sorrento, insieme a mio padre, su questo mezzo. Nel 2018 mi sono dedicato al triathlon paralimpico, a livello agonistico, partecipando alle tappe del campionato italiano, le Italian Paratriathlon Series, concludendo l’anno con la vittoria della classifica annuale del circuito nella categoria PTVI, ovvero ipo/non vedenti”.

Enrico Rebagliati, presidente del Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”, dichiara: “Avrò l’onore di fare la conoscenza di uno sportivo come Alessandro Mennella, che ha dedicato parte del suo tempo a diverse discipline pur combattendo contro una malattia altamente invalidante, ottenendo ottimi risultati non solo in abito sportivo ma anche a livello professionale, conseguendo più lauree sia in informatica che in scienze della comunicazione. Con vero piacere e gioia mi accingo a questa premiazione con il Trofeo Luigi De Manincor, altamente meritato dal sopracitato atleta”.

Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del Comune di Savona, afferma: “A nome di tutta l’amministrazione comunale mi complimento con l’atleta savonese Alessandro Mennella per i traguardi raggiunti, nella vita e nello sport, e per aver portato in alto il nome della nostra città. È un onore e un piacere premiare uno sportivo, un uomo, un professionista e un esempio di vita come Alessandro con il Trofeo Luigi De Manincor. Ringrazio pertanto il presidente del Panathlon Club Savona ‘Carlo Zanelli’ Enrico Rebagliati per questa splendida iniziativa”.

“Alessandro ci insegna che lo sport è prima di tutto passione, ma anche impegno e sacrificio per superare ogni limite e, spesso, se stessi. Maratona, tra cui quella di New York, triathlon paraolimpico, ciclismo. Questi alcuni degli sport in cui Alessandro eccelle e che nel 2018 lo hanno portato a vincere la classifica annuale del circuito di triathlon paraolimpico nell’Italian Paratriathlon Series. Come assessore – conclude Scaramuzza – mi complimento con Alessandro e gli faccio un grosso in bocca al lupo per le sfide del futuro!”.