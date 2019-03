Palme, cipressi ed altre specie: oltre 90 nuovi alberi in arrivo a Finale Ligure

Finale Ligure si tinge di verde.

A partire dal mese di aprile, infatti, il Comune procederà con la messa a dimora di oltre 90 nuovi alberi su tutto il territorio comunale. L’intervento, programmato a fine 2018, ha un costo complessivo di 120 mila euro.

Le nuove piante sono “palme di vario tipo, eccezion fatta per quelle vulnerabili al punteruolo rosso, ma anche nuovi cipressi ed altre specie. Continua così l’opera di rigenerazione del verde urbano avviata lo scorso anno e che ancora vedrà ulteriori nuovi 120 mila euro nei prossimi mesi” sottolinea il sindaco Ugo Frascherelli.

Negli ultimi tre anni l’amministrazione Frascherelli ha investito 360 mila euro “per recuperare il patrimonio arboreo ormai vetusto e malato. Punteremo molto sul lungomare ma non solo, anche via Santuario ed Olle”.

“Nel frattempo in questi giorni le valide maestranze comunali si stanno occupando del manto erboso e di nuovi fiori su tutta la passeggiata, e gli operatori della Finale Ambiente si stanno concentrando maggiormente sulla pulizia di tutta la zona. Obiettivo essere pronti per la Pasqua ed all inizio della stagione estiva” conclude Frascherelli.