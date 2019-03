La Polisportiva del Finale annovera tra le sue sezioni anche la Pallatamburello, che svolge la propria attività presso la Palestra Rivetti, la palestra Fiaschi dell’Istituto Alberghiero ed il Palasport Alessia Berruti. La sezione Pallatamburello, i cui ragazzi sono allenati da Danilo Poliani, partecipa con i propri istruttori al progetto Sport a scuola organizzato dalla nostra Polisportiva del Finale.

Ma cos’è la pallatamburello e come si pratica questo sport? La pallatamburello è uno sport di squadra di antichissime origini con i romani che già praticavano un gioco simile, e che si è sviluppato prima in Italia, diffondendosi poi nel resto del mondo. Infatti, è a partire dalla metà dell’800, che la Pallatamburello si diffonde come gioco popolare soprattutto in certe aree geografiche d’Italia (Piemonte, Trentino, Veneto, Lombardia, Toscana).

“Ci sono diverse specialità nel tamburello”, ci dice il Presidente di sezione Danilo Poliani, “la più diffusa è il tamburello indoor, praticato prevalentemente all’interno di palazzetti dello sport o nelle palestre scolastiche. Si gioca con un tamburello di diametro di 26/28 cm ed una pallina depressurizzata, grande all’incirca come una palla da tennis”.

Come si gioca: lo scopo è quello di cercare di mandare la palla nell’altra parte del campo e questo lo si fa sia al volo o dopo un rimbalzo. L’unico strumento che può inviare la palla nella metà campo avversaria è il tamburello, mentre altri metodi sono sanzionati.

La palla può essere colpita solo con il tamburello, che ha una forma circolare, e con l’avambraccio che lo impugna. Dopo un ciclo di 3 giochi le squadre cambiano campo. L’allenatore di ciascuna squadra ha a sua disposizione due cartellini da mostrare all’arbitro, uno blu, che serve per richiedere la sostituzione, e uno verde, che serve per richiedere il minuto di pausa gioco. Ogni squadra ha a disposizione 3 minuti e le partite possono durare molte ore. Il punteggio si calcola in giochi e vince chi arriva prima a 13 giochi.

In Italia lo sport della pallatamburello è disciplinato dalla F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla Tamburello) che organizza i campionati di serie A, B, C, D di categoria, giovanili, amatori, veterani, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana a livello maschile e femminile. A questi livelli, il gioco viene praticato da squadre composte da 5 giocatori in campo e altri 4 a disposizione in panchina, per un totale di 9 atleti. Ciascun giocatore in campo ha un ruolo definito: due terzini, un battitore, un centrocampista o “cavalletto” o “mezzo volo”, un rimettitore o “spalla”. Lo scopo è quello di colpire e inviare la palla nell’altra parte del campo, col tamburello al volo o dopo un rimbalzo, inducendo all’errore gli avversari.

I nostri ragazzi, della Polisportiva del Finale, giocano gare 5 contro 5, o 3 contro 3. Tra le ultime gare disputate (in foto) abbiamo quelle giocate la scorsa domenica 17 marzo al torneo interregionale under 12 misto, “Colline del Monferrato”, che si è svolto nel centro sportivo di Cossombrato. I ragazzi finalesi si sono scontrati contro gli atleti della scuola elementare di Cerrina e contro alcune squadre piemontesi molto note come il Monale e il Chiusano della provincia di Asti.

Tra i prossimi impegni della nostra squadra, vi segnaliamo le due gare di sabato 13 aprile sul molo di Varazze e di giovedì 25 aprile a Monale, forza ragazzi!! Forza Polisportiva del Finale!

Per informazioni: Danilo Poliani:

mail: dany_poly@hotmail.it / cell.: 349-6667195.