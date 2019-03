Pallapugno, Juniores e Allievi: i calendari e le formazioni savonesi

Andora. Ufficiale il calendario della prima fase del campionato Juniores di pallapugno con 13 formazioni suddivise in due gironi. Nel girone A sono state inserite Augusto Manzo, Cortemilia, Merlese, Neivese A, Neivese B, Ricca, Subalcuneo. Nel girone B ci sono Bormidese, Don Dagnino, Gottasecca, Imperiese, Pieve di Teco, Spes.

La prima parte del campionato comincerà domenica 28 aprile per il girone A e sabato 11 maggio per il girone B, con chiusura in contemporanea il 10 luglio.

Al termine della regular season, le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla fase scudetto, suddivise in altri due raggruppamenti, dove le prime due classificate andranno in semifinale. Le formazioni escluse dalla fase valida per l’assegnazione del titolo di categoria saranno inserite in un girone unico per il Trofeo Fipap: le prime due andranno in finale.

Coppa Italia: le prime classificate di ciascun girone al termine della regular season saranno ammesse alla finale, che si giocherà domenica 25 agosto, alle 14, a Caraglio.

Le formazioni delle società savonesi:

Bormidese (campo di casa Bormida): Gianluca Malfatto, Luca Trulla, Andrea Campanella, Davide Navoni, Lorenzo Piccardo.

Don Dagnino (campo di casa Andora): Lorenzo Stalla, Andrea Bertola, Loris Ravina, Marco Sibelli, Marco Bonello.

Spes (campo di casa Pontinvrea): Mattia Sicco, Marco Raffa, Claudio Vio, Ariele Boagno, Daniel Vergani, Francesco Cugno.

Clicca qui per consultare il calendario Juniores.

Pronto anche il calendario ufficiale del campionato Allievi, con una prima fase suddivisa in due gironi per un totale di 16 formazioni coinvolte. Nel girone A sono state inserite Alta Langa A, Alta Langa B, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo, Canalese, Cortemilia, Murialdo, Spec. Nel girone B ci sono Centro Incontri, Don Dagnino, Imperiese, Merlese, Peveragno, Pro Paschese, San Biagio, Speb.

La prima parte del campionato comincerà tra il 25 e il 30 aprile e finirà giovedì 25 luglio. Al termine della regular season le prime quattro classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale per lo scudetto, mentre quelle classificate dal quinto all’ottavo posto si giocheranno il Trofeo Fipap.

Coppa Italia: la prima classificata di ciascun girone al termine della regular season sarà ammessa alla finale, che si disputerà sabato 24 agosto, alle 16, a Caraglio.

Le formazioni delle società savonesi:

Don Dagnino (campo di casa Andora): Leonardo Divizia, Nicolò Conti, Andrea Stalla, Simona Bonello.

Murialdo (campo di casa Murialdo): Damiano Franco, Leonardo Icardo, Emanuele Dotta, Andrea Icardo, Francesco Perfundi.

Spec (campo di casa Ceva): Luca Bruno, Marco Ballocco, Leonardo Suffia, Lorenzo Rebuffo.

Clicca qui per consultare il calendario Allievi.