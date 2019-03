Ortovero. Doppio appello del cuore della Protezione Animali di Savona per due simpatiche cagnette rimaste senza padrone, deceduto lo scorso dicembre ad Ortovero.

Sono Ruby e Shaky, incroci breton da caccia, adulte, robustissime, vaccinate e molto affettuose, abituate a vivere insieme in un grande recinto. La loro madre, molto anziana, è stata adottata da Anna, che vive in appartamento ed aveva altri due cani e che si è rivolta all’Enpa per cercare una nuova famiglia alle due figlie.

Gli interessati sono pregati di rivolgersi direttamente ad Anna contattandola al numero 328 5758696.