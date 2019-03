Orco Feglino. “Perché non ridipingiamo le pareti dell’asilo?”. E’ partita quasi per gioco la splendida iniziativa del gruppo di amici che, nei giorni scorsi, ha deciso di “rinfrescare” le pareti e le aule della scuola per l’infanzia “Il Melograno” di Orco Feglino.

“Neanche il tempo di finire la frase – raccontano – che eravamo tutti pronti con il pennello in mano, ognuno con il suo talento pronto a mettersi a disposizione, come spesso accade in questa piccolo comunità. Non è mancato il sostegno del Comune, dei commercianti, della varie associazioni del paese. E anche il gruppo scout di Finale Ligure era presente in prima linea”.

Il risultato è un splendido restyling della struttura: “Speriamo che le energie spese possano scongiurare una possibile chiusura della struttura che ha visto crescere generazioni di giovani”.

E anche l’amministrazione ha voluto tributare il giusto merito a questo gruppo di amici: “Lunedì i nostri bambini si sono recati all’asilo come una qualunque altra mattina – si legge sulla pagina Facebok del Comune – Non avrebbero mai immaginato di trovare la loro scuola completamente rivoluzionata. L’idea è nata da un gruppo di giovani volontari del paese che hanno deciso di ridipingere le pareti e le aule della scuola per regalare ai bambini un posto più allegro e per ridare prestigio alla struttura. Spirito di iniziativa e voglia di fare troveranno sempre un nostro appoggio. Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro che hanno svolto. Un grazie sincero a tutti”.