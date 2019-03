Nuovo bando per il direttore di Finale Ambiente: scelta definitiva a giugno

Finale Ligure. Il Cda della Finaleambiente ha pubblicato ieri il bando di selezione per il direttore della società, che avrà come scadenza l’8 aprile.

“Nel frattempo l’ingegner Silvio Ascoli manterrà le deleghe e sarà, come è stato in questi mesi, supportato dal lavoro operativo di tutti i dipendenti della Società che stanno dando il massimo per affrontare le tante attività in cui sono coinvolti” spiega l’assessore comunale Andrea Guzzi.

“Contemporaneamente si stanno chiudendo le selezioni per nuovi addetti alle attività di raccolta porta a porta e a breve saranno pubblicati i bandi per i bagnini che prenderanno servizio presso la spiaggia del Malpasso” prosegue Guzzi.

“Abbiamo ritenuto serio ed opportuno portare avanti le corrette azioni di Amministrazione, lasciando la scelta definitiva della cerchia di candidati dopo il 31/05. In questo modo la partecipata del Comune avrà un Direttore Generale operativo per la stagione estiva, momento più importante e difficile per la Società che si trova a gestire parecchi e diversificati settori” conclude il sindaco Ugo Frascherelli.