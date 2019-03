Notte di fuoco a Ellera e Varazze: in fiamme auto e motorini

Albisola Superiore/Varazze. Auto e motorini distrutti in due distinti roghi avvenuti nella notte rispettivamente a Ellera, frazione del comune di Albisola Superiore, e Varazze. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco che sono rapidamente intervenuti dopo le richieste di aiuto.

Il primo incendio è divampato intorno alle 2,30 in via Montenotte, a Ellera. Le fiamme hanno avvolto almeno quattro vetture che erano parcheggiate distruggendole completamente. Proprio mentre la squadra del distaccamento di Varazze, con il supporto di un’autobotte dalla centrale di Savona, stava ultimando le operazioni di bonifica, intorno alle 4, è scattato il secondo allarme.

Stavolta le fiamme stavano bruciando alcuni motorini parcheggiati nella piazza del Comune di Varazze. Grazie al tempestivo intervento di una squadra da Savona il bilancio dei mezzi a due ruote bruciati si è fermato a due, mentre altri due sono stati leggermente coinvolti.

Al momento sono in corso tutti gli accertamenti per capire le origini dell’incendio. Se fosse accertato che si tratta di roghi dolosi, non è da escludere che gli inquirenti ipotizzino che possano essere in qualche modo collegati o, comunque, da attribuire alla stessa mano.