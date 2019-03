Non doveva tornare in Italia per 5 anni, ma era su un treno regionale a Laigueglia: arrestato

Laigueglia. Non doveva tornare in Italia per cinque anni, ma ieri mattina è stato sorpreso mentre viaggiava su un treno regionale all’altezza della stazione di Laigueglia. Per questo un marocchino di 33 anni, Ali Aabidi, è stato arrestato per aver violato il provvedimento di espulsione.

Questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale a Savona dove il suo arresto è stato convalidato dal giudice che lo ha rimesso in libertà senza nessuna misura. Vista la richiesta di termini a difesa il processo riprenderà il prossimo 10 aprile.

Ad arrestare Ali Aabidi sono stati gli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno identificato per un normale controllo. Dalle verifiche sulla banca dati però è emerso che era stato colpito da un provvedimento di espulsione per cinque anni dall’Italia emesso dal Questore di Bolzano nel novembre 2018. Di qui l’arresto per lo straniero.