Noli, accusati di aver danneggiato l’auto dell’aggressore di un loro amico: assolti

Savona. Il 5 marzo del 2014 a Noli, in via Cavalieri di Malta, c’era stata una lite tra ragazzi che era culminata con l’accoltellamento di un diciassettenne da parte del padre di uno di loro, intervenuto in difesa del figlio. Dopo l’aggressione l’uomo, F.C., un cinquantenne, era stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri (il minorenne ferito fortunatamente se l’era cavata con una ferita lieve). A margine dell’episodio i militari avevano anche indagato sul danneggiamento della Fiat Stilo di F.C. che era stata presa a calci, probabilmente per “vendicare” il ferimento del diciassettenne.

Un raid per il quale due ragazzini, amici del giovane accoltellato, erano stati colpiti da un decreto penale di condanna emesso dalla Procura di Savona.

Provvedimento al quale i due, J.B. e L.B., che oggi hanno 24 anni, si erano opposti scegliendo di essere giudicati per l’accusa di danneggiamento aggravato. Oggi il processo che li vedeva imputati si è concluso con una doppia assoluzione per non aver commesso il fatto.

In aula, infatti, sono stati ascoltati diversi testimoni che hanno confermato che J.B. e L.B., entrambi difesi dall’avvocato Vito Anobile, dopo l’aggressione all’amico lo avevano accompagnato a casa e poi avevano atteso l’arrivo dell’ambulanza. Secondo la difesa, quindi, era impossibile che potessero essere loro gli autori del danneggiamento (nessuno tra l’altro quel giorno aveva assistito direttamente al raid contro la vettura). Di qui la sentenza di assoluzione emessa dal giudice Emilio Fois.