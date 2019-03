Noli. Una sala gremita a Noli al Baianita per la presentazione ufficiale di “Repubblica 2.0”, la lista che candida a sindaco Marina Gambetta, figlia della storico sindaco nolese Carlo Gambetta, fisioterapista con laurea in scienze motorie, madre di due figli e marito olandese.

Il nome della lista è un richiamo i principi della Repubblica storica nolese: “I cittadini nolesi devono ritrovare il senso di comunità, fiducia nelle istituzioni, una nuova Noli tra tradizione e sostenibilità sociale, economica e ambientale” ha detto Marina Gambetta durante l’incontro di presentazione.

“Il sentirsi appartenenti alla comunità, l’importanza della funzione pubblica, politica, una floridità economica, erano il segno distintivo del borgo. Ora viviamo una contemporaneità diversa, dove i cittadini nolesi devono ritrovare un nuovo senso di appartenenza: vogliamo costruire una nuova Noli tra tradizione e innovazione, con volti nuovi chiamati a farsi carico delle attese dei cittadini”.

E’ stato il dibattito aperto “Quale progetto per il governo di Noli, Voze, Tosse” ad inaugurare la campagna elettorale di Marina Gambetta, in attesa di definire i nomi della lista che la sosterranno in vista del voto del 26 maggio e il programma amministrativo da presentare ai cittadini nolesi.

“Ho scelto di candidarmi in quanto intorno a me si sta costruendo una vera e propria squadra, forte e unita, per questo ho deciso di assumermi questa responsabilità perchè è mio desiderio dare un contributo diretto per Noli e per il suo futuro” ha sottolineato.

“Non sarà una sfida semplice, il senso di “Repubblica 2.0″ è sinomino di apertura e dialogo verso i cittadini, pronta ad ascoltare e scegliere nel segno della condivisioni progetti e iniziative per Noli e le sue frazioni. Pensiamo di rappresentare il vero cambiamento e rinnovamento che la comunità nolese cerca e vuole, con speranza che i cittadini ci diano fiducia per governare la nostra cittadina” ha concluso il candidato sindaco nolese.

Nella competizione elettorale del 26 maggio Marina Gambetta dovrà vedersela con Alessandro Fiorito, attuale vice sindaco, e Lucio Fossati, attuale capogruppo di minoranza. Dunque una sfida a tre per la poltrona di sindaco.