“Nessun volontario sta raccogliendo fondi”: allarme truffa dalla Croce Bianca di Savona

Savona. “Ci è stato segnalato che alcune persone stanno raccogliendo fondi per la croce Bianca con tanto di pettorine arancioni. Siamo a comunicare che nessun nostro volontario oggi sta effettuando tale iniziativa”. A diffondere il messaggio, attraverso la pagina Facebook, è direttamente il direttivo della Croce Bianca di Savona.

“Vi invitiamo inoltre, se qualcuno dovesse avvicinarvi, di comunicarcelo immediatamente” aggiungono dalla pubblica assistenza che invita a prestare attenzione a non essere truffati.

“È un fatto per noi davvero doloroso, la raccolta fondi è un’autofinanziamento per il volontariato molto importante” conlcudono dalla Croce Bianca savonese nel ribadire che in queste ore non è in corso nessuna raccolta fondi.