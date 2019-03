Nessun candidato a Bardineto, Franca Mattiauda cambia idea e si presenta per il terzo mandato

Bardineto. Franca Mattiauda ha cambiato idea: parteciperà per la terza volta alle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Bardineto. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco uscente in un post Facebook pubblicato giusto questa mattina. Il cambio di idea arriva per “cause di forza maggiore”.

“Non è mia abitudine smentirmi – spiega – ma oggi invece lo devo fare; avevo, circa un mese fa, comunicato di rinunciare alla mia candidatura per un eventuale terzo mandato ma oggi invece la situazione è cambiata. La mia rinuncia, in allora, era motivata dal fatto che mi risultavano presenti due persone che stavano effettuando consultazioni per preparare due liste. A quel punto ritenevo

giusto farmi da parte e lasciare fare agli altri, visto che avevo già governato per due mandati”.

“Oggi invece mi risulta che le squadre non sono state formate, i presunti candidati hanno rinunciato e quindi, con senso di responsabilità, con un gruppo serio e amico, sono a rimettermi al servizio del mio territorio. Oltre al fatto di evitare un possibile commissariamento o la presenza di una sola eventuale lista in campo, ci proponiamo, a questo punto, con l’entusiasmo di fare, con idee politiche anche tra noi diverse, ma certi del comune proposito di lavorare per il bene del nostro territorio e dei bardinetesi. Noi ci crediamo. Chiederemo anche a voi di crederci”.