Neo vicepresidente a palazzo Nervi, Bonasera: “Onorato della fiducia, già al lavoro”

Spotorno. “Sono sinceramente onorato della fiducia accordatami dal Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri nell’indicarmi quale Vice Presidente dell’Ente, sono a disposizione per coadiuvare lui e tutti gli altri colleghi nella gestione dell’Amministrazione pubblica al servizio del territorio”. Così Francesco Bonasera, consigliere comunale di Spotorno, commenta la sua nomina a palazzo Nervi.

“La Provincia deve essere un valido supporto per i nostri 69 comuni ponendosi al servizio anche di quelli più piccoli e decentrati. Mi è stata assegnata la delega all’edilizia scolastica, compito impegnativo per il quale mi sono messo subito al lavoro incontrando già ieri la responsabile del comparto. Da notare che a seguito della ‘Legge Del Rio’ le Provincie hanno vissuto una sostenuta e grave situazione finanziaria che da un lato ha visto l’obbligo di affrontare le competenze senza avere dall’altro adeguate risorse. In questi ultimi tempi, con il governo Lega – 5 Stelle, ho riscontrato come ci sia maggior attenzione verso le Provincie e sembra ci sia in animo l’obiettivo di ridiscuterne il ruolo istituzionale. Recentemente infatti il governo centrale con la Legge di Bilancio del 2018 ha determinato un contributo per le provincie di 250 mln di Euro e successivamente il Ministero dell’interno ha ripartito tale contributo per tutte le provincie assegnando alla nostra € 3.551.438 per gli anni dal 2019 al 2033” osserva il neo vicepresidente della Provincia.

“Mi dedicherò al nuovo compito con la determinazione che ho sempre dimostrato sia nel lavoro che nella politica. Per il percorso che mi ha portato a diventare consigliere provinciale devo ringraziare in primo luogo l’On. Guido Bonino ed il Segretario Provinciale della Lega Roberto Sasso del Verme che hanno avuto fiducia in me oltre naturalmente i numerosissimi sindaci e consiglieri che mi hanno votato. Con l’assunzione di tale nuovo incarico, per non concentrare su di me numerose cariche e per dare l’opportunità di crescere ancora politicamente ho rinunciato al ruolo di Capogruppo presso il Comune di Spotorno che è ora ricoperto da Massimo Spiga. Come consigliere continuerò a seguire ovviamente con attenzione le vicende e le problematiche del mio paese” conclude Francesco Bonasera.