Mostre, conferenze e laboratori: ad Albissola il Festival Scienza & Ambiente

Albissola Marina. Dal 25 al 31 marzo Albissola Marina ospiterà scuole del territorio, esperti e appassionati in un avvincente viaggio scientifiche. Il festival nasce a partire dal successo della mostra “Un bidone di energia”, presentata ad Albissola nel 2018: da questo primo nucleo espositivo nasce un evento più ampio e diversificato che si prefigge di divenire fulcro per la divulgazione scientifica sul territorio savonese.

Ecco gli eventi che animeranno la manifestazione.

Il laboratorio “Un bidone di Energia” è un viaggio nell’inquietante mondo dei rifiuti in cui il visitatore attraverso reazioni chimiche, esperimenti e giochi scoprirà come i rifiuti possano trasformarsi in fonti energetiche, il cui ciclo vitale inizia proprio dal cassonetto. La produzione di anidride carbonica, le isole di plastica e la microplastica presente nei mari saranno alcuni dei temi su cui si sarà portati a riflettere. Nel laboratorio “Energeticamente”carrucole, macchine termiche, pannelli solari e mulini eolici saranno alcune delle installazioni che il visitatore potrà divertirsi a mettere in funzione. Un percorso attraverso le varie forme di energia e le oro trasformazioni, in cui tutte le risorse energetiche entreranno in scena mostrando i propri punti di forza e di debolezza e conducendo il visitatore ad una riflessione più consapevole sia in termini di bilancio energetico che di impatto ambientale.

Domenica 31 marzo alle 10 si terrà la conferenza “Balene in un mare… di plastica”. Saranno due incontri speciali per conoscere, attraverso immagini e filmati, i cetacei del Mar Mediterraneo e i rischi dell’inquinamento da plastica in mare. Intervengono: Sabina Airoldi, coordinatore scientifico Istituto Tethys, che parlerà de “I cetacei del Santuario Pelagos, uno straordinario patrimonio da tutelare”; Franco Borgogno, giornalista, fotografo e guida naturalistica, che relazionerà su “L’invasione della plastica dal Mar Ligure all’Artico”.

Le mostre e i laboratori saranno aperti al pubblico sabato 30 e domenica 31 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, con ingresso libero. Adulti, ragazzi e bambini potranno cimentarsi con le diverse tappe del percorso interattivo, guidati dagli speciali animatori scientifici della mostra ed assistere alla conferenza.

Dal 25 al 29 marzo saranno realizzate visite guidate gratuite per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Più di 25 classi si sono già prenotate per visitare bambini e ragazzi, provenienti dalle scuole delle due Albisole, ma anche regione. A guidare esperimenti e laboratori saranno gli studenti del liceo scientifico Orazio Grassi di Savona nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro: il progetto del festival prevede infatti che gli studenti delle scuole superiori diventino protagonisti nel panorama della divulgazione scientifica, acquisendo una formazione di alto livello nell’ambito della progettazione e comunicazione di eventi di divulgazione scientifico-ambientale. Gli studenti del liceo artistico Martini-Chiabrera di Savona hanno realizzato il materiale promozionale e collaborato alla divulgazione.

L’evento è organizzato dalla rete Ottobre Scienza di Torino con l’assessorato all’ambiente del Comune di Albissola Marina e con la collaborazione del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua Cooperativa Progetto Città . Altri partners del progetto sono: European Research Institute, Istituto Tethys, Aif-Associazione per l’Insegnamento della Fisica di Settimo Torinese, Mat4Treat project. Gli eventi sono realizzati anche nell’ambito del programma Eco-Schools FEE e delle iniziative legate alla carta di partenariato del Santuario Pelagos. Hanno inoltre collaborato: Cosmo3D, Felfil, Iplom Spa.