Millesimo. Il Millesimo si aggiudica (3-0) in derby con il Cengio, consolidando il primato in classifica.

Simone Peirone, in tribuna per i postumi di un infortunio, analizza, ai microfoni di Ivg, l’incontro vinto dai giallorossi.

“Partita a senso unico, il Millesimo, sin dai primi minuti, ha imposto il suo gioco, palleggiando molto bene e Ciravegna, dopo appena cinque minuti, ha realizzato la prima rete. Lo stesso Ciravegna, poco dopo è stato atterrato in area, ottenendo il penalty, realizzato da Bove“.

“Il Cengio, rimasto in dieci, a causa di una espulsione, non ha avuto la forza per reagire ed il Millesimo ha controllato la partita, chiudendo (al 55°) definitivamente i giochi con Raimondo, autore di una precisa conclusione da fuori area, che non ha dato scampo all’estremo difensore granata”.