Millesimo. Si è svolto grazie al contributo offerto dalla ditta Bacino Renzo E C. Snc il corso “Manovre Salvavita Pediatriche” organizzato tramite il Comitato della Croce Rossa Italiana di Millesimo con il supporto dei Comitati CRI di Savona, Varazze e Ceriale.

Il corso ha visto la partecipazione di tutto il personale delle due scuole dell’infanzia paritarie.

Il progetto “Manovre Salvavita Pediatriche” ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Sempre più spesso, infatti, vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma, giochi, caramelle, etc., la quale, se non prontamente trattata, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue l’arresto cardiaco.

Secondo le ultime statistiche, ogni anno in Italia muoiono circa 50 bambini, uno ogni settimana, per cause legate all’ostruzione delle vie aeree.

“E’ importante, per evitare eventi con evoluzione ed esito critico – sottolinea Ariel Ansorena, referente regionale MSP della Croce Rossa – diffondere il più possibile non solo le Manovre Salvavita con le tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare di base ma anche prevenire che ciò possa accadere, diffondendo quindi i principi basilari dell’educazione sanitaria”.

“La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi, in base alle linee guida internazionali (ILCOR) sulle Manovre Salvavita, per aiutare ciascun individuo, a contatto con i soggetti in età pediatrica, a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.”

Il corso si è articolato in una lezione teorica durante la quale gli istruttori della CRI, in particolare, si sono soffermati sul protocollo di rianimazione cardiopolmonare in soggetti pediatrici, sulle manovre disostruttive nel bambino e nel lattante seguite dalle regole sul “sonno sicuro”.

Sono poi seguite due ore di esercitazioni pratiche interattive simultanee su manichini (bambino e lattante) ed ogni corsista ha avuto a disposizione un kit didattico/ addestrativo personale (manuale e manichino).

Al termine le insegnanti hanno espresso la loro soddisfazione per l’importanza delle tematiche trattate ma soprattutto per la valenza formativa dell’addestramento pratico. La direzione delle due scuole, a sua volta, ha voluto esprimere gratitudine e riconoscenza per il corso.