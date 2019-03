Liguria. Il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale determina la prosecuzione del trend secco sulla Liguria con ventilazione prevalentemente settentrionale.

Per la giornata di oggi si prevede tempo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Venti forti da nord con rinforzi tra voltrese e Capo Mele. Mare molto mosso al largo, specie il settore ovest; mosso altrove, stirato sotto-costa.

Temperature massime in lieve aumento: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 15 e 19 gradi; all’interno minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 gradi.

Per domani, venerdì 22 marzo, avremo ancora tempo soleggiato e ventoso, con venti settentrionali tesi, a tratti forti come da avviso in calo in giornata.

Mare ancora molto mosso il ligure occidentale per onda settentrionale, stirato altrove. Temperature in ulteriore aumento.