Liguria. Una perturbazione in transito a nord delle Alpi, richiamerà aria più umida sulla Liguria determinando un aumento delle nubi e sporadiche precipitazioni sul levante. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

A livello barico, si può notare la perturbazione sopra citata, transitare a nord delle Alpi. Le correnti atlantiche continuano a scorrere nel cuore dell’Europa ma non riescono a scendere di latitudine a causa di un anticiclone delle Azzorre sempre molto invadente sulla Penisola Iberica.

Durante le ore notturne, abbiamo assistito ad un nuovo aumento della nuvolosità specialmente sul levante. Le temperature minime sono aumentate rispetto ai valori di ieri: a Savona è stata di 9,5°C.

Nel corso della mattinata le nubi saranno più compatte sul levante. In particolare sullo spezzino e nelle relative zone interne, non si escludono locali rovesci moderati. Tempo asciutto sul resto della regione con anche delle schiarite a ponente. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento anche a levante con ancora residue precipitazioni nelle zone interne dello spezzino, nevose sopra i 1300-1400m. Schiarite ampie altrove. Le temperature massime saranno in calo con punte comunque fino a +15°C lungo le coste dell’imperiese. Vento forte da sud ovest al largo e localmente anche sull’imperiese costiero. Moderato ciclonico altrove (sud est a levante di Genova, est-nord est a ponente). Dal pomeriggio rotazione a tramontana con intensità moderata un po’ ovunque. Mare agitato al largo e sul levante con moto ondoso in calo.

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora da una debole variabilità sul levante