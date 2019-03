Liguria. Correnti umide interesseranno la nostra regione fino a domenica; apporteranno nubi sparse, ma senza la minaccia di precipitazioni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse lungo la fascia costiera, sul mare e lungo i rilievi retrostanti; non si esclude qualche pioviggine o sgocciolio in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti; tempo più soleggiato sui versanti padani e le Alpi Liguri. Nel pomeriggio bel tempo nelle aree interne e sui versanti padani, graduale rarefazione della nuvolosità lungo le coste fino ad avere cielo sereno ovunque in serata.

Venti: Deboli meridionali, tendenti a divenire settentrionali in giornata nelle zone interne e sui crinali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento le massime sui versanti padani, minime stazionarie.

Costa min: +9°/+12°C, max: +14°/+16°C

Interno min: 2°/+5°C, max: +16/+18°C