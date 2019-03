Liguria. L’alta pressione è in rinforzo su gran parte del comparto europeo. Sulla Liguria condizioni di tempo secco con clima fresco di notte e gradevole di giorno. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

A livello barico, si può notare una vasta figura altopressoria inglobare gran parte dell’Europa. Una circolazione instabile è presente sul nord Africa e coinvolge parte del Mediterraneo meridionale. Le perturbazioni atlantiche scorrono a latitudini estremamente settentrionali, con direttrice nord Regno Unito – Scandinavia.

Durante le ore notturne il cielo è rimasto sereno praticamente ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri: quella registrata a Savona è stata di 8,4°C.

La giornata sarò caratterizzata interamente dal cielo sereno o poco nuvoloso. Il protagonista della giornata sarò il vento, a tratti forte specialmente tra il voltrese e Capo Mele, dai quadranti settentrionali. La situazione ventosa ed il clima secco giustificano uno stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le raccomandazioni in questi casi sono sempre le solite: non accendere fuochi di alcun tipo, non fumare o compiere altre attività che possano creare comunque pericolo, non usare apparecchi elettrici o a fiamma per tagliare metalli ecc ecc. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +18°C sulle Riviere. Mare poco mosso stirato dal vento sottocosta, fino a molto mosso al largo per onda formata da terra.

La giornata di domani sarà ancora asciutta, ventosa e con cielo sereno.