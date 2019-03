Liguria. Aria più fredda in arrivo da nord sulla nostra region. Possibili fenomeni dovuti all’instabilità localmente sui settori appenninici.

Secondo gli esperti del Centro Limet, dopo i rovesci nella notte (con quota neve in calo sino a 800-1000 metri) già in metà mattinata i fenomeni saranno in esaurimento. Nel pomeriggio ampie schiarite su tutta la regione.

Venti da nord con forti raffiche fino a burrasca forte in particolare negli sbocchi vallivi e nella zona di Capo Mele, da nord-est sull’Appennino orientale. Nel pomeriggio rimangono sostenuti ma in generale più deboli.

Mari da poco mosso a mosso sulla costa centro-orientale, molto mosso a ponente. Al largo mare agitato per onda da nord.

Temperature minime in forte calo, massime in calo nell’interno, stazionarie o in leggero aumento sulla costa. Sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 gradi; all’interno minime tra -5 e 2 gradi, massime tra 7 e 12 gradi.