Liguria. Sarà un fine settimana complessivamente variabile con belle schiarite e qualche annuvolamento senza piogge, clima mite quello appena iniziato in Liguria. Lunedì debole passaggio perturbato con qualche rovescio.

Per la giornata di oggi avremo al mattino bel tempo su quasi tutta la regione. Velature in arrivo sull’estremo ponente e banchi di nubi basse sul mare (al largo) il locale estensione allo spezzino costiero. Nel pomeriggio passaggio di velature o nubi alte da ovest verso est con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa sarà possibile sotto costa e sul mare.

Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime: sulla costa minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 15 e 17 gradi; all’interno minime tra -2 e 4 gradi, massime tra 13 e 17 gradi.